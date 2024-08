Organizada pela Associação Recreativa e Cultural de Músicos (ARCM) de Faro, com o apoio da Câmara Municipal e da União de Freguesias de Faro, a Feira Kriativa apresenta-se como “um pilar fundamental para a promoção da arte e cultura local, regional, nacional e internacional” no Algarve, que “tem revelado inúmeros talentos” e permitido “posicionar Faro como centro cultural e artístico de destaque, descreveu a organização.

O primeiro dia do evento vai ficar marcado por “uma ‘jam session’ multidisciplinar”, com a participação de Peyoti for President, “um artista internacional de renome vindo de Londres, Reino Unido”, e de Luís Monteiro, “uma das maiores referências musicais do Algarve, que tem inspirado gerações de músicos há mais de 50 anos”, destacou a ARCM num comunicado.

“Este será um tributo especial da ARCM ao nosso querido Mestre Músico, cuja influência transcende fronteiras e géneros musicais”, referiu a associação algarvia, que tem também agendada para quarta-feira a “performance/passeio sonoro Sonspícuo”, com o artista multidisciplinar Tata Regala.

Trata-se de uma “experiência ‘site-specific’ de limpeza aural”, onde os participantes inscritos experimentarão “uma viagem única que alterna entre diversão, insegurança, cegueira momentânea, e o confronto da crescente resistência à interdependência comunitária”, descreveu a ARCM.

O segundo dia da Feira vai ficar marcado pela presença em Portugal do músico escocês Venn Smyth, residente em Manchester e ativista LGBTQ+, que apresenta uma “música pop vibrante e desafiadora”, centrada em temas como a “identidade, igualdade e saúde mental”, assim como pela “estreia da performance de poesia multilingue Blabilónia”, pela escritora e performer Cláudia Tomé Silva, com quatro protagonistas que falam quatro línguas distintas.

“A quinta-feira culmina com a estreia mundial do projeto Burka, liderado pelo excecional músico e compositor Júnior, ex-membro de Terrakota, juntamente com os talentosos Pedro Barroso e Lana Gasparoti, membros de Plasticine, e a bateria contagiante e enérgica de Davide Rodrigues”, acrescentou a organização.

Para sexta-feira, está prevista a performance do baterista Marcelo Araujo, que a ARCM classifica como um dos “mais versáteis bateristas de sua geração” e já colaborou com músicos de distintos géneros, “desde o jazz à música portuguesa, do pop à música latina, e do flamenco à música africana”.

A atuação de Nebuchadnezzar Group, que exploram “uma vasta gama de estilos dentro do jazz e da música improvisada”, completa o programa de sexta-feira.

Para dia 24 de agosto está marcado o debate/tertúlia "Para onde ir indo", a atuação do Grupo Firmeza - Batucadeiras de Almancil e um concerto de Quimera, que fará o encerramento da Feira com “um projeto de fusão instrumental criado pelo baterista e compositor” Mário Lopes, completou a organização.