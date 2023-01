Hoje é dia de celebração para os fãs de Sam Smith. Depois de três anos de espera, a estrela britânica está de volta com o seu quarto álbum de estúdio - "Gloria" chegou esta sexta-feira, dia 27 de janeiro, às lojas e aos serviços de streaming de música.

A primeira amostra do novo disco chegou em abril de 2022, com o single "Love Me More", tema que abre "Gloria". Meses depois, Sam Smith conquistou as redes sociais com "Unholy", com Kim Petras, e destacou-se no primeiro lugar do top Billboard Hot 100.

O novo álbum conta com 13 temas e é um reflexo da viagem emocional do cantor, contando com canções sobre desgostos de amor e temas pop que convidam a dançar. Em "Gloria", Sam Smith canta também sobre a sua vida sexual, em "I’m Not Here to Make Friends" e "Gimme", aborda questões relacionadas com a sua imagem ("Perfect") e confessa que se aprendeu a amar a si mesmo ("Gloria").

Para o disco, além de kim Petras, Sam Smith convidou Ed Sheeran, Calvin Harris, Jessie Reyez e Koffee e contou com a colaboração de amigos de longa data, como Jimmy Napes, Stargate e ILYA, que ajudaram a estrela da música britânica a escrever e produzir as canções de "Gloria".

Ouça o álbum: