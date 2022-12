"Tendo como pano de fundo o legado de mais de 25 anos de parceria com alguns dos mais talentosos e influentes 'escritores de canções' nacionais, a produtora de espectáculos e management de artistas Vachier & Associados, Lda concebeu um projecto em torno daquilo que é o bem mais valioso da música popular – a Canção. Inicialmente, a produção de um conteúdo audiovisual disponibilizado no verão passado; agora, a transposição para o palco do Teatro Maria Matos, lançando o desafio a oito artistas nacionais", frisa a promotora.

Para a versão ao vivo de “Conta-me Uma Canção”, a V&A convidou Benjamim + Samuel Úria; Joana Espadinha + Mafalda Veiga; A Garota Não + Sérgio Godinho; e David Fonseca + Rita Redshoes.

24 de janeiro – Benjamim + Samuel Úria

31 de janeiro – Joana Espadinha + Mafalda Veiga

7 de fevereiro – Sérgio Godinho + A Garota Não

13 de fevereiro – David Fonseca + Rita Redshoes

Os bilhetes estão disponíveis na bilheteira do teatro e nos locais habituais com o valor de 18,50 euros por sessão. Será possível adquirir um passe para todas as sessões com desconto de 20%.