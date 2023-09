A sexta edição do festival é dedicada ao tema “Resistência(s), Liberdade(s) e Futuro(s)” e apresenta vários espetáculos, no Convento São Francisco (CSF), nomeadamente na noite de dia 4, com o espetáculo “Aqui já se cantou de galo!”, com a participação de Cuca Roseta e atuações de Bruno Costa, António Ataíde, Catarina Moura, Francisco Costa, Nuno Botelho e Ni Ferreirinha, refere a Câmara Municipal de Coimbra, numa nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa.

Nesse dia o público vai ser “desafiado a refletir sobre as perspetivas mais conservadoras e liberais ao fado/canção de Coimbra”.

No dia seguinte, O Trio Memorie Popolari e o duo in.dia, apresenta “Expresso: Coimbra|Nápoles”, espetáculo que pretende “ser um encontro de culturas que refletem as diferenças e as semelhanças entre a canção de Coimbra e a canção Napolitana, ambas patrimónios culturais das suas respetivas regiões”.

Já o concerto “Memórias de uma Guitarra”, em homenagem a Humberto Matias, vai contar com a presença do próprio e do Quarteto de Coimbra, no dia 6 de outubro.

“Humberto Matias é uma figura central na história da Canção de Coimbra, tendo acompanhado à viola muitos dos grandes nomes desta expressão musical única no mundo”, sublinha a autarquia, na mesma nota.

No dia 7, o projeto As Vozes do Xisto vai reunir um grupo de artistas focados na música de proveniência não-urbana enquanto ferramenta para o empoderamento das comunidades e na valorização de seu papel ativo no combate à homogeneização cultural.

O projeto da Associação Pinhal Cultural decorre em parceria com a Associação Cultural Museu da Música de Coimbra.

Na mesma data, Inês Santos e João Farinha dão voz ao projeto Rosa Negra, que pretende “afirmar sonoridades diferentes para um fado, que sim, é de Coimbra, renovando-o e modernizando-o”.

No último dia do festival, o BAIXaVOZ (Coro da Baixa de Coimbra) apresenta-se ao público, pela primeira vez, com o espetáculo intitulado “Vozes dos dias arriscados”.

De acordo com a Câmara, o Coro da Baixa de Coimbra resulta de um projeto comunitário criado com os alunos da escola básica EB 1 de São Bartolomeu, que concretizaram duas oficinas de poesia/haikus e cujo resultado será integrado no espetáculo.

“O seu repertório evoca a memória musical multifacetada da Baixa de Coimbra e o Coro contará com a participação especial do grupo Toeira Trupe”.

O custo dos bilhetes para os espetáculos varia entre os três e os oito euros, sendo que é aplicável o Cartão de Amigo CSF que garante um desconto de 40%.