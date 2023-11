As dez composições que constituem “Luares” refletem a sua formação musical clássica numa fusão com elementos da música popular.

Sobre o álbum, Bouny afirma, em comunicado enviado à agência Lusa: “‘Luares’ é um álbum íntimo e emotivo… e, como o nome indica, é também evocativo, pois captura a essência da minha música, que assim como a lua, traz um brilho translúcido e faz referência à energia feminina. A presença de melancolia e nostalgia nas músicas equilibra-se com otimismo e esperança, criando uma experiência rica para os ouvintes”.

“Luares” conta com as participações do cantor Pedro Iaco, do percussionista Thiago Lamattina, do baixista Francesco Valente e do multi-instrumentista André Siqueira.