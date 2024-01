“No dia em que o Teatro Viriato celebra os 25 anos de existência, La Chica apresenta o álbum “La Loba”, uma obra íntima e sincera, repleta de magia e rituais, num concerto com data única em Portugal”, anunciou o diretor artístico do Teatro Viriato.

Henrique Amoedo acrescentou que a “festa especial” dos 25 anos, a 3 de fevereiro, começa com a artista venezuelana La Chica na sala de espetáculos e prolonga-se noite fora com o DJ Set No Brega, no foyer com dança e energia contagiante”.

"A ‘world music’ no seu melhor a ocupar o nosso palco. Temos a certeza que será um concerto memorável. Ao longo dos 25 anos de existência, o crescimento desta instituição tem sido notável”, defendeu este responsável.

No seu entender, o Teatro Viriato tem “consolidado a sua posição como um espaço de excelência para a criação, produção e apresentação de espetáculos de elevada qualidade artística”.

“E é isso que queremos continuar a fazer este ano. Apresentar uma programação de qualidade, que tenha impacto na vida de todos e todas que fazem também seu o Teatro Viriato”, afirmou Henrique Amoedo.

Segundo um comunicado de imprensa do Teatro Viriato, “La Chica funde o misticismo e rituais da América Latina, com o urbanismo multicultural de Paris”, uma vez que é filha de mãe venezuelana e pai francês.

A artista cresceu entre Belleville, bairro multicultural de Paris, e a cidade de Mérida, no oeste da Venezuela, e é reconhecida pelas suas colagens de texturas sonoras, que “advêm da sua herança cultural e influências modernas e por quebrar os códigos estabelecidos”.

“É em torno do piano e dos teclados que o seu universo se constrói, misturando habilmente as suas inspirações clássicas (como o seu amor por Debussy) com a profundidade das camadas aéreas do sintetizador analógico”, descreve o documento.