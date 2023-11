Nas redes sociais, a banda de Jay, Carlão, Virgul, Guilhas, Quaresma e DJ Glue anunciou que está a preparar surpresas para o próximo ano. "Aí está Dois Mil e… XXIV. Muito em breve mais novidades", pode ler-se na publicação no Instagram.

Os Da Weasel, banda fundada em 1993 pelos irmãos João e Carlos Nobre (Carlão) anunciaram em 2009 uma pausa na carreira, que um ano depois acabaria por se tornar definitiva.

Em julho de 2022, os seis elementos do grupo reuniram-se para um concerto no festival NOS Alive, em Oeiras, assinalando assim o regresso do grupo aos palcos, inicialmente previsto para 2020. Este ano, os Da Weasel subiram ao palco do MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia.