O MEO Marés Vivas anunciou esta terça-feira, dia 25 de outubro, as primeiras novidades para a edição de 2023. O festival realiza-se nos dias 14, 15 e 16 de julho em Vila Nova de Gaia.

Em conferência de imprensa no World Of Wine (WOW), a organização anunciou que os Da Weasel serão os cabeças de cartaz do festival, atuando no primeiro dia. A banda, que regressou aos palcos em julho deste ano, marcou presença no evento.

“Temos sempre grandes nomes nacionais no palco MEO”, frisou Jorge Lopes, promotor do festival. “Vai ser um concerto único no MEO Marés Vivas”, sublinhou.

“É um prazer estar de volta para uma segunda volta e é com muito gosto que vamos atuar no MEO Marés Vivas”, confessou o grupo de Almada.

“Muito pessoal do norte não conseguiu estar no nosso concerto do NOS Alive. Sempre fomos uma banda de concertos ao vivo e grande parte da nossa história fez-se aqui no norte”, acrescentou Carlão.

Em 2023, o MEO Marés Vivas vai decorrer no antigo Parque de Campismo da Madalena.

“Mudar todos os anos de local é de poucos, mas a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tem estado sempre ao nosso lado”, sublinhou a organização.

João Epifânio, Administrador para o segmento B2C da Altice Portugal, sublinhou que “a música é uma aposta de sempre das nossas marcas”. “Os nossos festivais também são conhecidos por uma oferta única, coberta por uma rede wi-fi, 5G e fibra ótica”, destacou.

“Fizemos uma edição de 2022 espetacular. Tivemos o desafio de ter uma nova localização, mas foi um sucesso do ponto de vista da experiência”, acrescentou João Epifânio, revelando que a parceria entre o MEO e a organização renovaram a parceria por mais três anos.