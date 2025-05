Damiano David lançou um novo single de antecipação do seu álbum de estreia a solo. "Voices", tema de abertura do disco "Funny Little Fears", já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"Esta tema é ouro pop - um hino melódico instantaneamente cativante para quem lutou contra os seus demónios internos e ainda encontrou uma maneira de o cantar", destaca a Sony Music Portugal em comunicado. O tema sucede aos singles "Next Summer", "Born With A Broken Heart" e "Silverlines".

"Funny Little Fears", o álbum a solo de estreia de Damiano David, chega a 16 de maio. "A marcar um novo ousado e desafiador capítulo na sua carreira, Funny Little Fears vê o aclamado artista quebrar os moldes da expectativa, tanto sonora quanto liricamente, desafiar as fronteiras de género e viajar corajosamente para dentro das confidências da sua própria mente enquanto confronta os seus medos", destaca a editora.

Depois do lançamento do disco, o artista vai arrancar uma digressão mundial. O concerto em Portugal está marcado para o dia dia 21 de junho no MEO Kalorama, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.