Depois do concerto no MEO Kalorama, em Lisboa, Damiano David brincou os fãs com uma atuação especial. O músico italiano é o protagonista do mais recente episódio do projeto japonês "The First Take" - veja aqui o vídeo.

Na rubrica, o artista interpreta, num único take, a balada "Born with a Broken Heart". O tema faz parte do álbum de estreia de Damiano David.

O vídeo já está disponível no YouTube e mostra o cantor apenas com um microfone, rodeado pela habitual estética minimalista do canal.

"O artista interpreta 'Born With a Broken Heart', uma canção que retrata de forma honesta o medo de amar, a autorreflexão e a complexidade das emoções. Esta atuação captada num só take revela um novo lado de Damiano David enquanto artista a solo — pela primeira vez nos meios de comunicação japoneses", destaca a equipa do projeto.