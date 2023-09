"Danse Macabre" é o próximo álbum dos Duran Duran. O 16.º disco de estúdio da banda britânica chega na semana do Halloween, a 27 de outubro.

O álbum vai contar com 13 temas, entre originais e versões de canções de outros artistas. Em comunicado, o grupo adianta que "os fãs podem esperar versões de Halloween" de temas como "Bury A Friend", de Billie Eilish , "Psycho Killer", dos Talking Heads (com Victoria De Angelis dos Måneskin), ou "Paint It Black", dos Rolling Stones.

"Ao longo de 13 temas, a banda desenterra melodias brilhantes da escuridão, reunindo novas músicas, covers temáticos e versões recém reimaginadas dos seus próprios clássicos 'assustadores'", frisa o comunicado.

Esta semana, os Duran Duran revelaram o videoclip do single que dá tema ao álbum - "Danse Macabre" é uma das três canções inéditas do disco (veja aqui o videoclipe).

ALINHAMENTO: