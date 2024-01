O futuro dos Paramore parecia incerto e os rumores sobre o fim da banda ganharam força nas últimas semanas. Já esta quarta-feira, dia 10 de janeiro, o grupo norte-americano voltou às redes sociais e anunciou novidades.

Depois do cancelamento do festival iHeartRadio ALTer EGO e de terem apagado todas as publicações nas redes sociais, a banda de Hayley Williams, Taylor York e Zac Farro confirmou na sua conta no Instagram que está de volta com uma versão do tema "Turning Down The House", dos Talking Heads.

A canção fará parte do álbum de tributo ao grupo de David Byrne, que contará com a participação de vários artistas. "A Stop Making Sense: A Tribute Album" deverá ser editado nos próximos meses.