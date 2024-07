Filipe Sambado editou recentemente o single "Bastonada nos Dentes", uma canção "que encara de frente e explicitamente a repressão política e policial do estado". O tema já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"Há quase sempre uma crença heróica e salvífica na base vocacional de alguém, que em última instância considera a agressão uma solução. A utilização da força e da prepotência física ou verbal, estará sempre do lado de quem não consegue resolver os problemas através do diálogo. A segurança existe quando profilaticamente se previnem as injustiças sociais, reduzindo a taxa de criminalidade e marginalidade. A função da segurança deve servir o mais fraco e ajudar quem mais precisa", frisa no manifesto que acompanha a canção.

Para Filipe Sambado, "quem vê superioridade na violência não acredita na verdadeira igualdade ou na equidade social". "A verdadeira insegurança é a de quem luta por um teto, por comida, por uma vida melhor, por um mundo melhor, por respeito, por condições e por dignidade. É desenvolver estratégias que protejam", acrescenta.

"Quando a polícia for mais assistência social, for mais sopa dos pobres, for ajudar nos bairros e na rua, então terá deixado de ser um bando de gente violenta que viu numa profissão um escape pra ser legalmente o que já foi ilegalmente. Eu acredito progressivamente num redirecionar da função policial para uma função de apoio que privilegie quem mais carece, encontrando valor e significado nessa vontade heróica e salvífica a que estes corpos se propõe", remata.