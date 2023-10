David Carreira revelou esta sexta-feira, dia 6 de outubro, o tema "Última Dança".

O cantor decidiu fazer uma pausa dos palcos, mas não sem antes ter uma “Última Dança” com os fãs, nome do novo single e da digressão que começa em maio, em Lisboa, com a “maior produção” que já apresentou.

O videoclipe do novo tema conta com cenas gravadas no topo da sala lisboeta - veja aqui o videoclipe.

“Quero oferecer aos fãs o melhor concerto que eu possa fazer, e ‘acabar’, antes desta pausa, em grande. Um Altice Arena com a maior produção que já fiz na minha vida”, disse David Carreira, em entrevista à Lusa, sobre o espetáculo marcado para 11 de maio de 2024 e que marca o arranque da digressão “Última Dança”, que é também o nome de um dos temas que irá integrar o nono álbum do cantor, a ser editado em março.

O cantor contou que já está a começar a trabalhar no espetáculo, “em toda a parte musical”. “Depois vamos trabalhar ‘videowall’ e iluminação, e depois a parte coreográfica. É um trabalho de seis, sete meses. Já temos o desenho do palco, vamos ter público dentro do palco”, revelou.

A “maior produção” que David Carreira já fez irá incluir mais de 30 bailarinos, muitos audiovisuais, com mais de mil máquinas de iluminação em cena e mais de 400 metros quadrados de vídeo, momentos fortes e vários convidados.