Na corrida a algumas das principais categorias dos Grammys, Benson Boone, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Doechii, RAYE, Sabrina Carpenter, Shakira e Teddy Swims vão também subir ao palco da cerimónia para atuações especiais.

Nos próximos dias, a Academia deverá confirmar o alinhamento completo.

Marcada para o dia 2 de fevereiro, a 67.º edição dos Grammys será apresentada por Trevor Noah. O comediante e antigo apresentador do "The Daily Show" vai ocupar o cargo pela quinta vez consecutiva e, mais uma vez, será também um dos produtores do evento.

Numa carta aos membros da Academia obtida pela agência France-Presse (AFP), os organizadores disseram que a 67ª gala anual dos prémios musicais aconteceria na Crypto.com Arena, no centro de Los Angeles, “em estreita coordenação com as autoridades locais para garantir a segurança pública e o uso responsável dos recursos da área”.

“O programa deste ano, no entanto, terá um sentido de propósito renovado: arrecadar fundos adicionais para apoiar os esforços de socorro aos incêndios florestais e homenagear a bravura e dedicação dos socorristas que arriscam as suas vidas para proteger as nossas”, disse o diretor da Academia, Harvey Mason Jr, na carta, coassinada pela presidente do Conselho de Curadores Tammy Hurt.

“Os Grammys não apenas homenagearão o talento artístico e as conquistas da nossa comunidade musical, mas também servirão como uma plataforma para amplificar o espírito de resiliência que define esta grande cidade de Los Angeles”, disseram Mason e Hurt.

A parte televisionada da gala ainda será transmitida pelo canal CBS.

Beyoncé lidera a corrida: a norte-americana conta com 11 nomeações pelo álbum "Cowboy Carter" e respetivos singles. Outros nomeados incluem Taylor Swift, Billie Eilish e Kendrick Lamar.

Transmitido ao vivo a partir da Crypto.com Arena em Los Angeles e apresentado por Trevor Noah, o espetáculo será transmitido no domingo, 2 de fevereiro, às 20h ET/17h PT na CBS e estará disponível para streaming ao vivo e sob demanda no Paramount+.