A sair no dia 17, o novo álbum inclui alguns dos duetos que o fadista fez ao longo de uma carreira de mais de 50 anos, como o realizado em 2011 com Marco Rodrigues, “O Homem do Saldanha” (AC Firmino/Tiago Machado), que fez parte, originalmente, do álbum “Tantas Lisboas”, de Rodrigues.

A compilação inclui alguns duetos de “Fado é Amor” (2013), quando Carlos do Carmo celebrou 50 anos de carreira, nomeadamente a recuperação de um com sua mãe, Lucília do Carmo (1919-1989), interpretando o fado “Loucura” (Júlio de Sousa).

O elenco deste álbum inclui ainda Paulo de Carvalho, Luís Represas e Ala dos Namorados.

O fadista Camané é o único que bisa a participação, interpretando “Lucinda Camareira” (João Linhares Barbosa/Alfredo Marceneiro), e “Fotos do Fogo” (Sérgio Godinho), numa gravação em que participa também Sérgio Godinho. Este tema surgiu originalmente no álbum “Tinta Permanente” (1993), de Godinho.

Um outro tema partilhado por mais que dois artistas é “O Cacilheiro” (Ary dos Santos/Paulo de Carvalho), do álbum “Um Homem na Cidade” (1977) de Carmo. Esta edição recupera a gravação deste tema por Carlos do Carmo, Ricardo Gordo, The Legendary Tigerman e Stereossauro.