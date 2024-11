A RTP confirmou esta terça-feira, dia 5 de novembro, os autores da edição de 2025 do Festival da Canção. O concurso de onde sairá o representante português no festival da Eurovisão conta com 20 autores, cada um a apresentar uma canção original e inédita.

Das 20 canções em participação, 14 resultam de convites feitos diretamente pela RTP e seis foram selecionadas após o processo de livre submissão de canções. As semifinais do Festival da Canção acontecem a 22 de fevereiro e 1 de março. A Grande Final está marcada para o dia 8 de março de 2025, nos estúdios da RTP em Lisboa.

Entre os autores confirmados para o festival deste ano estão talentos consagrados e novas vozes da música nacional. São os autores convidados pela RTP (por ordem alfabética): A Cantadeira, Beato, Bluay, Bombazine, Emmy Curl, EU.CLIDES, Fernando Daniel, Jéssica Pina, Luca Argel, Marco Rodrigues, Margarida Campelo, Os Napa, Peculiar e Tiago Sampaio.

Capital da Bulgária, Diana Vilarinho, HENKA, Inês Marques Lucas, JOSH e Xico Gaiato são os artistas selecionados entre 633 propostas submetidas através do processo de livre submissão de canções.