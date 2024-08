O primeiro-ministro, Luís Montenegro, presidirá à inauguração do certame, pelas 21:30, numa sessão que também contará, designadamente, com o ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, os secretários de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos, e das Florestas, Rui Ladeira, e dos presidentes da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, e da Viseu Marca, Pedro Alves.

A edição deste ano tem “várias novidades”, de acordo com a Viseu Marca, que organiza o certame, como no sábado (3 de agosto), dia para qual está previsto o Mateus Fest, um festival de música que tem como cabeça de cartaz The Script.

A partir das 17h00 haverá um DJ a animar o público para depois, às 18h30, subir o primeiro grupo ao palco, Gavin James, seguindo-se Fernando Daniel e os cabeça de cartaz The Script, que atuarão por volta das 22h00, terminando o evento com a banda Hybrid Theory.

Outra das novidades é a “renovação do recinto” no sentido de “reforçar a segurança e o conforto”, e, para isso, foram implementadas diversas medidas relacionadas com as entradas, casas de banho e lotação do recinto, adianta a Viseu Marca.

Assim, no dia dos concertos, o limite é de 25 mil pessoas no recinto que, este ano, tem a meio do picadeiro (avenida em frente ao palco), duas torres de áudio e vídeo, para que o público mais afastado “possa ter acesso visual ao palco e boa qualidade de som”.

“A área da frente de palco foi aumentada, os portões de entrada terão maior e melhor acesso para os visitantes e foram instaladas casas de banho mais próximo da zona do palco”, indica a organização.

No palco da Feira de São Mateus vão atuar artistas como Ivandro, Nininho Vaz Maia, Calema, Nuno Ribeiro, Diogo Piçarra, David Carreira, Sara Correia, D.A.M.A., Rui Veloso e Xutos & Pontapés.

“Como habitualmente, a gastronomia e as diversões são, igualmente, propostas da Guardiã das Feiras Populares, que conta já com mais de 600 anos de história”, sublinha a organização do certame, que conta também anuncia “imensas atividades” desportivas.