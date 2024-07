“É o único festival que acontecerá no interior do país. Queremos atrair a Viseu novos públicos e, através da programação, alargar o nosso alcance de captação de público, procurando internacionalizar”, afirmou Pedro Alves.

Em conferência de imprensa para apresentar a primeira edição do Mateus Fest, o presidente da Viseu Marca reconheceu que, “é mais perto chegar de Salamanca a Viseu do que a Lisboa ou ao Algarve”.

“No ano passado tivemos um artista com atuação única em Portugal e tivemos procura de bilhetes de todo o país e também de Espanha, ou seja, acreditamos que o festival também vai atrair público desses lados”, afirmou.

O festival decorre no dia 3 de agosto, ou seja, no primeiro sábado de Feira de São Mateus que, este ano, decorre de 1 de agosto a 8 de setembro, e nesse dia as portas abrem às 10h00, com o bilhete a 35 euros ou, 40, se comprado mais próximo da data.

“As pessoas que quiserem visitar a Feira de São Mateus têm outros 38 dias para o fazer. Nesse dia quem quiser entrar o bilhete é o preço do dia de festival e haverá animação durante todo o dia” disse Pedro Alves.

Assim, desde manhã haverá “animação no recinto, escalada, pinturas festivaleiras, típicas destes festivais, portanto é aconselhável que a roupa seja apropriada, e haverá também tatuagens e barbearia ao vivo, para quem quiser assinalar o dia”.

As animações do dia 3 de agosto, que complementam as existentes no recinto da Feira de São Mateus, “são da responsabilidade de promotores locais, também para dar oportunidade de negócio” aos empresários de Viseu.

A partir das 17h00 haverá um DJ a animar o público para depois, às 18h30, subir o primeiro grupo ao palco, Gavin James, seguindo-se Fernando Daniel e os cabeça de cartaz The Script, que atuarão por volta das 22h00, terminando o evento com a banda Hybrid Theory.

Pedro Alves esclareceu que esta aposta de “colocar Viseu no roteiro dos festivais, este ano, é um teste, com um único dia de festival, depois se verá” como será no futuro, mas, “a ideia é crescer para mais do que um dia” de festival.

O espaço da Feira de São Mateus que, este ano contabiliza a 632.ª edição, “sofreu pequenas alterações para dar mais conforto, segurança e higiene a quem a visita” e isso também se vai refletir no dia do festival.

O picadeiro, avenida em frente ao palco, em direção à Cava de Viriato, “terá duas torres de áudio e vídeo para que o público que está mais atrás possa ter acesso visual ao palco e boa qualidade de som”.

Há outras “alterações que permitem maior acessibilidade e comodidade” no recinto e o dia do festival terá, também, o número limitado a 25.00,0 espetadores, tal como nos dias de espetáculos da feira, por uma “questão de segurança e conforto”.