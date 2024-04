Os The Script são os cabeças de cartaz do Mateus Fest, o novo festival da Feira de São Mateus marcado para o dia 3 e agosto, em Viseu.

Para além dos irlandeses, Mateus Fest vai receber Gavin James, Fernando Daniel ou Hubrid Theory.

"A Feira de São Mateus, maior e mais antiga Feira Popular realizada em Portugal, passa, assim, a integrar na programação este Festival de Verão, com o objetivo de combater uma lacuna que existia no interior do país, em que não se realizava um festival capaz de agregar um público jovem e de jovens emigrantes, lusodescendentes e os muitos turistas que, por altura do verão, visitam a região de Viseu", frisa a organização em comunicado.

Pedro Alves, presidente da Viseu Marca, entidade organizadora da Feira de São Mateus, diz que "Viseu está assim a inovar e a fazer história, ao realizar no interior do país um festival com estas características, em que para além dos concertos, irá ser criado, nesse dia, o ambiente típico de festivais de verão".

"Já era hora de a região do interior proporcionar este tipo de eventos para os seus jovens e para os muitos visitantes que recebemos no verão. Temos nomes fortes no cartaz deste festival, que nos fazem crer que será um sucesso", acrescenta.

A 632.ª edição da Feira de São Mateus acontece de 1 de agosto a 8 de setembro.