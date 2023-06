No ano em que comemora o seu décimo aniversário, o FNAC Live celebra a cultura nacional num evento de entrada gratuita, com 11 concertos e a entrega de prémios Novos Talentos FNAC.

"O cartaz deste ano cruza nomes já consagrados da música portuguesa com promissores artistas emergentes do panorama musical nacional, prometendo uma tarde de sábado cheia de cultura à beira rio", frisa a organização.

O primeiro dia do evento, 2 de junho, arranca com um DJ Set de Nuno Lopes (17h00). Segue-se uma sessão de Cinema ao Ar Livre com a exibição do filme-concerto "Circo de Feras", dos Xutos & Pontapés, às 20h00.

A primeira noite termina com um espetáculo da Lisbon Film Orchestra (21h15), dirigida pelo maestro Nuno Sá, num formato de Cordas, Piano e Percussão. Neste formato, a LFO vai apresentar as "melhores músicas das bandas sonoras mais reconhecidas do mundo cinematográfico".

Já a programação do dia 3 de junho, divide-se entre o Palco Novos Talentos FNAC (NTF) e o Palco Principal. Pelo palco NTF, cuja programação tem início às 15h00, vão passar Redoma, Quase Nicolau, Ana Lua Caiano, Velhote do Carmo, Azia e a encerrar a noite, Peter Suede.

O Palco Principal, que arranca às 17h00, vai receber concertos de You Can’t Win, Charlie Brown, Gisela João, Sérgio Godinho, Nenny, GNR e ainda o projeto José Pinhal Post Mortem Experience.