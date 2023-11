A espera acabou: esta terça-feira, dia 28 de novembro, a organização revelou o cartaz completo da edição de 2024 do Primavera Sound Porto.

Pulp, Lana Del Rey, SZA, PJ Harvey e The National são algumas das confirmações. Mitski, Julie Byrne, Kim Petras, Crumb, Ana Lua Caiano e Amaura também vão passar pelo festival em 2024.

Inicialmente marcado para os dias 7, 8 e 9 de junho de 2024, o festival vai agora arrancar um dia mais cedo e realizar-se de 6 a 8 desse mês. À Blitz, José Barreiro, diretor do evento do Porto, explicou que a decisão se deve à agenda dos artistas, já que este ano não se realiza o Primavera Sound Madrid.

O passe para o três dias festival do Porto custa 175 euros (mais taxas).

Cartaz completo:

Amaura

American Football

Amyl And The Sniffers

Ana Lua Calano

André Henriques

Arca

Best Youth

Billy Woods

Blonde Redhead

Classe Crua

Conjunto Corona

Crumb

Eartheater

Ethel Cain

Expresso Transatlantico

Joanna Sternberg

Julie Byrne

Justice

Kim Petras

Lambchop

Lana Del Rey

Lankum

Lisabo

Mandy, Indiana

Mannequin Pussy

Máquina

Milhanas

Militarie Gun

Mitski Mutu

Obongjayar

PJ Harvey

Pulp

Royel Otis

Samuel Uria

Scowl Shellac Silly

Soluna

SZA

The Last Dinner Party

The National

This Is The Kit

Tiago Bettencourt

Tirzah

Tropical Fuck Storm

Water From Your Eyes

Wolf Eyes

O festival realiza-se anualmente no Parque da Cidade do Porto. Este ano, de acordo com o estudo da ISAG-European Business School (ISAG-EBS), o evento atraiu "um número recorde de 140 mil visitantes, que geraram um impacto económico global na cidade de 48,5 milhões de euros, calculado com base nas despesas realizadas em alojamento, deslocações ou viagens, refeições, entre outras".