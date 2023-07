Há 15 edições consecutivas que Malta é o palco do Isle of MTV, o maior festival de verão gratuito da Europa. Esta terça-feira, dia 18 de julho, OneRepublic, Alesso, Mimi Webb, Tom Grennan e Delta Goodrem subiram ao palco do evento. O SAPO Mag foi o único meio a marcar presença e mostra-lhe os melhores momentos.

