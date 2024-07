O Festival BeLive regressa esta quinta-feira, dia 25 de julho, à Trofa. A edição deste ano volta ao formato inicial, com quatro dias de concertos e todos de entrada gratuita.

Nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho, o Mercado/Feira da Trofa vai receber artistas e DJ nacionais. Esta quinta-feira, 25 de julho, o festival arranca com Pedro Gonçalves, Nuno Ribeiro e Los Bravos.

No segundo dia do BeLive (26 de julho), os D.A.M.A são os cabeças de cartaz e o DJ Overule terá a missão de fechar a noite. No sábado, 27, o festival recebe Richie Campbell, o primeiro artista a atuar no BeLive Trofa, em 2014, e Diego Miranda.

No domingo, o último dia do BeLive Trofa 2024, sobe ao palco Mastiksoul.