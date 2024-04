“Com formação big band, o nome destes concertos não é alheio à primeira senha do 25 de Abril e percorrerá todo o seu notável percurso desde os primórdios até ao mais recente álbum ‘2020’, editado em fevereiro. Num espetáculo intergeracional, Paulo de Carvalho dá o mote para a digressão que, em 2025, marcará a sua retirada dos palcos”, refere a promotora Sons em Trânsito, num comunicado hoje divulgado.

As primeiras apresentações do espetáculo “E depois do adeus???” estão marcadas para 28 de dezembro no Porto, na Casa da Música, e 29 de dezembro em Lisboa, no Centro Cultural de Belém.

Os três pontos de interrogação no título do espetáculo, que sem a pontuação é o título de uma das canções que serviram de senha para a revolução do 25 de Abril de 1974, “refletem dúvida num momento em que o debate político e social volta a estar tão presente no quotidiano português”.

“Autor de temas maiores do cancioneiro nacional, em Paulo de Carvalho está também presente um cidadão carregado de generosidade que nos traz conforto nas palavras, tanto na celebração como na incerteza. Nos seus 60 anos de carreira resumem-se etapas fundamentais e decisivas da música portuguesa que poderão agora ser comemoradas antes de abandonar os palcos”, escreveu a promotora.

Os bilhetes para o espetáculo “E depois do adeus???” no Porto e em Lisboa já estão à venda e os custos variam entre os 30 e os 40 euros e os 25 e os 40 euros, respetivamente.

O mais recente álbum de Paulo de Carvalho, “2020” é constituído por 12 canções, todas com assinatura do músico, quer na letra, quer na música ou nos arranjos musicais, contando com a participação, entre outros, de Ivan Lins, Selma Uamusse, Yola Semedo ou Carlos Mendes.

Nascido em Lisboa a 15 de maio de 1947, Paulo de Carvalho foi um dos fundadores dos Sheiks, passou pelo Thilo's Combo, integrou os Fluido ainda antes de iniciar uma carreira a solo, na década de 1970, marcada por participações em vários festivais da canção.

Tem mais de duas dezenas de álbuns publicados e é autor de cerca de 300 canções, muitas das quais interpretadas por outros artistas.