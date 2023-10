A contagem decrescente para a edição de 2023 dos MTV Europe Music Awards já começou. Os vencedores dos prémios serão conhecidos a 5 de novembro na Paris Nord Villepinte, em França.

A categoria de Melhor Novo Artista (Best New) é sempre um dos destaques da premiação da MTV. Este ano, Coi Leray, FLO, Ice Spice, Peso Pluma, PinkPantheress e Reneé Rapp estão na corrida ao galardão.

Ouça as canções dos nomeados a Best New:

Coi Leray

FLO

Ice Spice

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Este ano, as mulheres dominam as nomeações, com a principal categoria (Best Artist) a contar apenas com artistas - Doja Cat, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, SZA e Taylor Swift - na corrida.

Com sete nomeações, incluindo Best Artist, Best Song e Best Video, Taylor Swift é o destaque da edição de 2023 dos prémios da MTV. A artista norte-americana foi a grande vencedora de 2022 e pode repetir o feito já em novembro, em Paris.

Seguindo de perto, Olivia Rodrigo e SZA reúnem seis nomeações cada, também para Best Artist, Best Song e Best Video. Doja Cat, Måneskin, Miley Cyrus e Nicki Minaj fecham o topo da tabela com quatro nomeações cada, incluindo Best Song e Best Artist.

Já na corrida para a categoria Melhor Artista Português encontram-se Bárbara Tinoco, Bispo, Carolina Deslandes, Marisa Liz e Piruka.

Os vencedores serão conhecidos a 5 de novembro. A cerimónia é transmitida em direto pela MTV em mais de 150 países - em Portugal, a emissão arranca às 18h00 com o pré-show, sendo que o espetáculo começa às 19h00.

A 30.ª edição dos MTV EMAs vai realizar-se em Paris, marcando o regresso dos prémios europeus a à capital francesa pela primeira vez desde 1995. Paris Nord Villepinte, operado pela Viparis, é o local oficial do evento, "que terão um cenário colorido e envolvente que, certamente, vai impressionar os fãs de todo o mundo", destaca o canal.

Nesta edição, contam-se 26 nomeados pela primeira vez para os MTV EMAs. Jung Kook, dos BTS, reúne três indicações, marcando a sua estreia na corrida aos prémios enquanto artista a solo. Central Cee, FLO, Ice Spice e PinkPantheress, igualmente debutantes, também têm três nomeações cada. Já Asake, Coi Leray, Metro Boomin, NewJeans, Peso Pluma e Reneé Rapp contam com duas indicações cada.

Pela primeira vez, os MTV EMAs vão premiar os Best Afrobeats. Os artistas a concorrer neste prémio inaugural são Asake, Aya Nakamura, Ayra Starr, Burna Boy, Davido e Rema.

A partir de hoje, os fãs de todo o mundo poderão votar nos seus artistas favoritos ao longo de várias categorias, incluindo Best Song, Best Artist, Best Collaboration e a nova Best Afrobeats, em www.mtvema.com até dia 31 de outubro. O mesmo acontece na categoria Melhor Artista Português.

Já os vencedores de Biggest Fans e Best Group serão decididos posteriormente através de votações nas redes sociais @MTVEMA. Por fim, o vencedor da categoria Best Video será escolhido pela MTV.