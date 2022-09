"Respect", de Aretha Franklin, é a melhor canção de sempre para a Rolling Stone. Este mês, a revista atualizou a sua lista das 500 Melhores Canções de Sempre ("The 500 Greatest Songs of All Time"), publicada pela primeira vez em 2004.

A publicação compilou votos de mais de 250 músicos, produtores e jornalistas, que enviaram um ranking das suas 50 canções preferidas.

"Quase quatro mil canções receberam votos", adianta a Rolling Stone, destacando que a lista de 2004 era dominada por rock e soul, enquanto que a nova edição conta com mais hip-hop, indie rock, reggae e pop latino. "Mais de metade das canções - 254 no total - não estavam presentes na lista antiga, incluindo um terço do top 100", destaca a revista.

Conheça o top 20 - veja aqui a lista completa da Rolling Stone

1. Aretha Franklin, 'Respect'

2. Public Enemy, 'Fight the Power'

3. Sam Cooke, 'A Change Is Gonna Come'

4. Bob Dylan, 'Like a Rolling Stone'

5. Nirvana, 'Smells Like Teen Spirit'

6. Marvin Gaye, 'What’s Going On'

7. The Beatles, 'Strawberry Fields Forever'

8. Missy Elliott, 'Get Ur Freak On'

9. Fleetwood Mac, 'Dreams'

10. Outkast, 'Hey Ya!'

11. The Beach Boys, 'God Only Knows'

12. Stevie Wonder, 'Superstition'

13. The Rolling Stones, 'Gimme Shelter'

14. The Kinks, 'Waterloo Sunset'

15. The Beatles, 'I Want to Hold Your Hand'

16. Beyoncé feat. Jay-Z, 'Crazy in Love'

17. Queen, 'Bohemian Rhapsody'

18. Prince and the Revolution, 'Purple Rain'

19. John Lennon, 'Imagine'

20. Robyn, ‘Dancing on My Own’