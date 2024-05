Depois de editar o álbum "Mirantes Emocionais", editado em abril, o cantor e compositor brasileiro Arthur Melo continua a divulgação do disco com o videoclipe do tema "De Toda Sorte".

Com direção de fotografia assinada por Túlio Cipó – conhecido por trabalhar com Djonga e Hot & Oreia – o vídeo é inspirado em filmes antigos de alienígenas como "A Invasão dos Discos Voadores" (1956) e "Planeta Proibido" (1957).

"As imagens em preto e branco mostram o personagem representado pelo músico mineiro Túlio Dayrell que se depara com a aparição de um OVNI em plena Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, enquanto é ignorado por todos à sua volta", explica o comunicado.

"O vídeo é um comentário sobre o que a letra da música retrata, que é o sentimento de alienação perante a sociedade e a si mesmo", conta Arthur Melo.

Canção que surgiu a partir de um improviso de free jazz, "De Toda Sorte" é das faixas mais soturnas a compor o disco que ganhou resenha pela revista britânica UNCUT, e explora o vazio espiritual e a desconexão com o mundo físico. Estas sensações foram transportadas para o videoclipe que, envolto em melancolia, se inicia com o personagem principal a acordar sozinho em um banco da Praça Alberto Dalva Simão. Além de Túlio Dayrell, o elenco é formado por Franciele Gomes, Maria Inês Pires, Sueli Pires, Simone Melo, Mariana Malloy, Francisco Cavalcanti, Ingrid Máximo, Carolina Costa e Lucca Noacco, que assina a produção musical de "Mirantes Emocionais" ao lado de Arthur Melo.