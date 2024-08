O duo Calema, composto pelos irmãos Fradique e António Mendes Ferreira, lançouesta sexta-feira, dia 2 de agosto, o EP "Voyage Part 1". O álbum celebra as raízes africanas dos artistas, trazendo histórias profundas de família, emigração e resiliência.

Um dos destaques do EP é o single "Distinu", que conta com a participação especial de Dino d'Santiago. O tema é uma homenagem emotiva ao avô materno dos Calema, conhecido como Nho Toto, e narra a dura trajetória de emigração de Cabo Verde para São Tomé, enfrentando adversidades e procurando um futuro melhor.

Em conversa com o SAPO Mag, o músico e a dupla confessaram que a ideia para a canção "nasceu há alguns anos". "Queríamos cantar sobre a história que o nosso avô contou à nossa mãe, na na altura em que ele saiu de Cabo Verde para São Tomé, ainda como trabalhador contratado, na altura colonial. E começamos a pensar nisso e, numa das sessões no estúdio com o Dino, surgiu a base da música", conta Fradique.

"O processo foi super interessante porque encontrámos o equilíbrio perfeito para que esta música conseguisse atingir o nível de espiritualidade, o nível da história vivida pelo nosso avô, e foi fundamental. E hoje estamos aqui, nessa parceria tão linda, com este resultado fantástico", acrescenta o músico.

Já Dino D'Santigo conta ao SAPO Mag que a "canção foi crescendo" ao longo do tempo. "Confesso que vivi naquele estado de ansiedade... quando já ouviste tanto uma música, que parece que ela já saiu. Mas só saiu agora, mas já estão tão enraizada. A história é tão forte que parece que eles se tornaram da minha família", sublinha.

"Hoje, quer o António, quer o Fradique, levam esta canção para para o mundo e não há muita gente que possa dizer que de uma história trágica, nasceu algo tão bonito e tão construtivo como esta canção", acrescenta o cantor.

"É uma história que muitos, de certeza, não sabem que aconteceu. Mas, naquela altura, muitos avós e avôs que foram trabalhar nas roças em São Tomé e não só. (...) Não era fácil, ainda havia escravatura, e nesta canção contámos a história dessa geração que foi um pouco esquecida", acrescenta António Mendes Ferreira.

O EP 2Voyage Part 1" conta ainda com mais três temas: “Xinguinha” – uma homenagem à avó paterna dos Calema, relembra os tempos de união familiar em torno do prato típico de São Tomé, o calulu; “Alice” – canção que conta a história de uma jovem europeia que se apaixona por um local durante as suas férias em São Tomé; e “Diaxi Má Kua Buaru” – com um título que significa "o dia que as coisas melhorarem", a canção fala sobre um emigrante que deixa a sua terra natal e a sua família em busca de melhores condições.