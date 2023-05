Os Royal Blood atuaram no passado fim de semana no BBC Big Weekend e o concerto tem dado que falar nas redes sociais e não pelos melhores motivos. Durante a atuação no festival, a banda britânica irritou-se com o público e a reação do vocalista tornou-se viral.

A meio do concerto, a dupla não gostou da aparente falta de atenção do público e reagiu com mau humor. "Parece que tenho de nos apresentar, já que ninguém sabe quem somos", disse o vocalista Mike Kerr.

"Nós somos os Royal Blood, e isto é música rock. Alguém gosta de rock? Nove pessoas. Boa", disse o artista. "Isto foi patético, tivemos que bater palmas a nós mesmos", acrescentou Mike Kerr, atirando depois a guitarra para o chão e apontando os dedos do meio ao público.

Veja o vídeo: