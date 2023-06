Pink está novamente entre os assuntos virais nas redes sociais. Durante o concerto no Hyde Park, em Londres, um fã entregou um queijo gigante à artista - pelo menos, desta vez não foram cinzas de uma pessoa.

O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais e a cantora agradeceu o presente especial. "Adoro-te", disse Pink enquanto cantava o tema "F**kin' Perfect"

Pelos vídeos, a cantora ficou feliz com a prenda. Já no fim de semana, Pink ficou sem reação depois de uma fã ter atirado para palco um pequeno saco com as cinzas da mãe.

Depois de ver a bolsa em palco, a artista parou de cantar o tema "Just Like A Pill" e conversou com a fã. "Espera, isto é a tua mãe?", questionou Pink. "Não sei como me sentir em relação a isto", acrescentou.

Veja o vídeo: