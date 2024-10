"Die With A Smile", que junta Lady Gaga e Bruno Mars, conquistou os tops de todo o mundo e é uma das canções mais ouvidas nos serviços de streaming de música. Na noite desta terça-feira, dia 29 de outubro, os artistas revelaram um novo videoclipe do tema.

O vídeo foi gravado ao vivo no Dolby Live, em Las Vegas - veja aqui.- e nas primeiras horas depois do lançamento somou aproximadamente um milhão de visualizações no Youtube.

"Die With A Smile", editada em agosto, ocupa esta semana o segundo lugar do Billboard Global 200. A liderança do top também pertence a Bruno Mars, com o tema "ATP." com ROSE.