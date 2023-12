Em comunicado de imprensa, a organização do festival, que decorre junto à Praia do Monte Verde na Ribeira Grande, na costa Norte da ilha de São Miguel, informa que, depois de Da Weasel, é a vez de Dillaz se juntar ao cartaz da 10.ª edição do MEO Monte Verde.

"O rapper português é um dos maiores fenómenos da música urbana nacional e, ao longo da última década, afirmou-se como um artista de culto no panorama do hip-hop português, juntando uma enorme legião de fãs de norte a sul do país e ilhas", sublinha a organização.

Dillaz, "oriundo da Madorna, regressa a 8 de agosto ao Monte Verde, numa edição que celebra 10 edições, um marco histórico para o festival açoriano", acrescenta.

Com mais de 10 anos de carreira, o artista prepara-se também para pisar, pela primeira vez, o palco dos Coliseus de Lisboa e do Porto já em março, segundo lembra a organização do Monte Verde.

Os bilhetes para o festival Monte Verde, que decorre a 8, 9 e 10 de agosto de 2024, já se encontram disponíveis na plataforma Seetickets.