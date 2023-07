As festas do concelho de Loures, no distrito de Lisboa, vão decorrer em dois períodos distintos, realizando-se em Sacavém entre sexta-feira e domingo e na sede de concelho entre os dias 21 e 26.

As festividades arrancam na sexta-feira, em Sacavém, com a atuação da fadista Sara Correia, a partir das 22h30 na rua da Mina de São Domingos.

No sábado decorrerá no mesmo lugar a festa M80, com clássicos da música, a partir das 21h00.

No domingo será a vez de subir a palco Diogo Piçarra, a partir das 22h00.

Na cidade de Loures serão instalados três palcos (palco Loures, palco jovem e palco mundos), destacando-se as atuações musicais de Carolina Deslandes (21 julho), João Pedro Pais (22 julho), Ana Moura (23 julho), Romana e Rouxinol Faduncho (24 julho), Fernando Daniel (25 julho) e Aurea (26 julho).

Além de concertos, o programa das festividades do 137.º aniversário da fundação do concelho, com entrada gratuita, inclui atividades desportivas e culturais, como pintura, exposições, feiras de rua e ateliês infantis.