Diogo Piçarra sobe este sábado, dia 8 de outubro, ao palco do Multiusos de Guimarães.

O cantor ficou conhecido em 2012, quando participou no programa "Ídolos", na SIC. Depois de passar os vários casting e as galas em direto, Diogo Piçarra tornou-se no grande vencedor da quinta edição do programa de talentos.

A caminhada do músico em "Ídolos" começou com um casting no Estoril, onde Diogo Piçarra apresentou a sua versão do tema ""Se eu fosse um dia o teu o teu olhar", de Pedro Abrunhosa.

Recorde no vídeo o primeiro casting: