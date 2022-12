Para celebrar a quadra, o Spotify conta uma playlist especial de Natal com canções portuguesas e com versões de temas populares interpretados por artistas nacionais. O alinhamento arranca com um dos maiores clássicos, o tema "A Todos Um Bom Natal", interpretado pelo Coro de Santo Amaro de Oeiras.

"Nesta Noite Branca", dos Anjos, "O Natal do Moleiro", de Alfredo Marceneiro, "Natal Mais Uma Vez", de Luísa Sobral, ou "História Verdadeira de Natal", de José Cid, também fazem parte da playlist de Natal do serviço de streaming de música.

A lista conta ainda com canções de Amália Rodrigues, Luís Filipe Reis, Ágata e Sérgio Rossi, Trio Odemira e Cuca Roseta. O Spotify destacou ainda temas interpretados por artistas brasileiros.

NATAL À PORTUGUESA:

Coro de Santo Amaro de Oeiras - A Todos Um Bom Natal

Cuca Roseta - É Natal - Jingle Bell Rocks

Anjos - Nesta Noite Branca

Coro de Santo Amaro de Oeiras - O Sino De Belém

Clavezinhas De Sol - Natal D`Elvas

Luísa Sobral - Natal Mais Uma Vez

Geana Soares - Pai Natal Pai Natal

José Cid - História Verdadeira de Natal

Sérgio Reis - Pot Pourri : O Velhinho / Natal Das Crianças

Emanuel - Que seja sempre Natal

Carolina Deslandes - White Christmas

Janeiro - Santa Baby

Sara Calaim - Oh Vinde, Adoremos (Adeste Fideles)

Inês Matos - Pequena Vila de Belém (O Little Town Of Bethlehem)

Elba Ramalho - Cartão de Natal

Rute Alves - Natal Com Significado

Simone - Então É Natal

Ruth Marlene - Mais um Natal

Per7ume - Presente No Natal

João Medeiros - O Meu Tambor (Little Drummer Boy)

Clavezinhas De Sol - Sim É Natal (Winter Wonderland)

Coro de Santo Amaro de Oeiras - Avé Maria

Amália Rodrigues - Natal dos Simples

Roberto Carlos - A Paz (Heal the World) (feat. Roupa Nova & Coral Dos Canarinhos De Petropolis) - Ao Vivo

Cuca Roseta - Estamos Quase no Natal - Hark the Herald

Trio Odemira - Jesus

Alfredo Marceneiro - O Natal do Moleiro

Caixinha de Sonhos - O Natal dos Pintainhos

Filhos da Noite - Natal À Portuguesa

Eduardo Sant'ana - O Meu Natal

Ágata e Sérgio Rossi - Um sonho de Natal

Fernando Farinha - Natal Português

Suzana - Mais do que um sonho

Coral de Letras da Universidade do Porto - Pela Noite de Natal

Jorge Ferreira - Este Natal Santo

Xuxa - Natal Todo Dia

Carlos Ramos - Canção do Natal

Rancho Folclórico Da Casa Do Povo De Calendário - Os Reis do Oriente

Luan Santana - Então É Natal (Happy X-Mas (War Is Over) )

Rancho Folclórico Da Casa Do Povo De Calendário - Boas Festas Boas Festas

Estrelas do Natal - Boas festas

Rancho Folclórico Da Casa Do Povo De Calendário - Abram Portas e Janelas

Luís Filipe Reis - Natal em Familia (Um Santo Natal)

Estrelas do Natal - Noite feliz

Amália Rodrigues - Vi o Menino Jesus