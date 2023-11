Rita Rocha editou recentemente o single "Amigos com Benefícios" e está a preparar a sua estreia no Festival da Canção da RTP1. A nova canção é a primeira amostra do álbum de estreia da cantora, a ser editado no próximo ano

O tema foi escrito e composto pela própria com Nuno Siqueira, tendo a produção ficado a cargo de João André.

"A 'Amigos com Benefícios' nasceu de uma brincadeira, de uma piada para eu e o Nuno Siqueira nos 'metermos' com uma amiga nossa e acabou por se tornar das minha canções preferidas. Acho que mais do que uma mensagem, quero mostrar que cresci e mostrar que o amor nem sempre traz as melhores repercussões e, por vezes, pode tornar as pessoas mais românticas nas mais desromantizadas", explica a cantora ao SAPO Mag.

A parceria com o amigo Nuno Siqueira tem dados frutos e é sempre um processo em dupla. "O Nuno é a minha pessoa preferida de fazer canções, é a minha cara metade. Sempre que tenho uma ideia que acho descabida, o Nuno é a primeira pessoa a apoiar essa ideia e a acabá-la. Não ficámos os dois as escrever em separado, cada um no nosso telemóvel ou bloco de notas. Eu começo a frase, o Nuno acaba, ou vice versa", resume.

"Amigos com Benefícios" conta também com um videoclipe, inspirado no filme "Amigos Coloridos", de 2011, protagonizado por Justin Timberlake e Mila Kunis. "Uma das maiores inspirações pra mim foi o filme 'Amigos Coloridos' que, para quem já viu, percebe muitas das referências ao longo do video. A Rita Seixas realizou este mini-filme e contribuiu e deu asas às minhas ideias.

Adoro trabalhar com pessoas como a Rita que, além de extremamente profissional, é criativa e divertida", explica a artista.

Veja aqui o vídeo.

Além do novo single, Rita Rocha foi uma das compositoras escolhidas para a próxima edição do Festival da Canção. A cantora enviou a sua canção através da livre submissão e foi uma das selecionadas pela equipa da RTP1. "Honestamente, foi uma decisão impulsiva da minha parte que, por espanto meu, foi totalmente apoiada. Sempre assisti ao Festival da Canção e é um privilégio este ano ter sido escolhida dentro das 809 candidaturas", conta.

"A música do Festival foi a primeira canção que eu fiz a harpa e, honestamente, quando surgiu a oportunidade de ir ao Festival, foi a primeira música que me veio à cabeça", adianta.

"Tento não criar muitas expectativas e manter os pés bem na terra. O meu objetivo é dar o meu melhor todos os dias e ver o que o futuro me reserva", confessa.