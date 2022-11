Arcade Fire, Florence + The Machine, The Blaze, Foals, Metronomy, Amyl & The Sniffers, Capitão Fausto, Dino D’Santiago e Rita Vian são as primeiras confirmações para a segunda edição do MEO Kalorama.

Depois da passagem por Lisboa no âmbito da digressão "WE", os Arcade Fire regressam a Portugal em 2023 para atuar no MEO Kalorama. Já Florence + The Machine junta um novo "capítulo ao romance que há mais de uma década vem mantendo com o nosso país, desta vez no cenário idílico do Parque da Bela Vista, que parece ter sido desenhado para a receber", sublinha a organização.

Com atuações em Portugal desde 2018, em que vêm somando fãs, os cinematográficos The Blaze vão atuar para a maior plateia de sempre no nosso país. "Intensa e fiel é também a relação dos Foals e dos Metronomy com Portugal, que visitam amiúde e cuja recepção eufórica por parte do público parece sempre a de uma celebração em família: os primeiros trazem guitarras e os segundos sintetizadores mas no fim ambos desfiam um repertório de canções pop perfeitas, que no MEO Kalorama deverão encontrar um coro afinado e pronto a entregar-se à grande festa que se espera sempre dos concertos de ambas as bandas", sublinha o festival.

Já os australianos Amyl & The Sniffers aterram no MEO Kalorama para descarregar rajadas de energia punk, destiladas por uma vocalista que levanta plateias com a força de um tornado.

O festival anunciou ainda os seus primeiros artistas nacionais: depois de este ano terem celebrado os 10 anos do seu disco de estreia “Gazela”, os Capitão Fausto vão atravessar 2023 focados na gravação do seu quinto álbum de originais, aceitando o convite do MEO Kalorama para uma das suas poucas atuações ao vivo no próximo ano.

Já Dino D’Santiago estreia-se ao vivo no MEO Kalorama "num ano que se prevê de consagração, com plateias cada vez mais vastas para cantarem, dançarem e comungarem ao som único do seu Batuku mesclado com hip hop e eletrónica". Por último, Rita Vian integra a corrente de artistas que apresentam uma nova expressão da tradição a partir da música urbana, em particular eletrónica, e traz a promessa de música nova na sua primeira atuação no festival.

Um pack especial para a comunidade MEO Kalorama

Os primeiros mil passes de três dias são colocados à venda em exclusivo nas lojas MEO na quinta-feira, dia 24 de novembro, às 10h00. O Pack MEO Kalorama 2023, que contém uma edição artística com curadoria Underdogs, custa 125 euros.

"A aquisição é limitada a uma unidade por pessoa e reservada à vasta comunidade MEO Kalorama, que começou a criar-se na primeira edição do festival. Será por isso necessário fazer prova de participação na edição de 2022, apresentando um item oficial como a pulseira, o bilhete, o copo ou a T-shirt do festival numa loja MEO", explica a organização.

O pack pode ser encontrados nas lojas MEO no Colombo, Picoas, Chiado, Entrecampos e Amoreiras em Lisboa; Almada Fórum em Almada; Alma Shopping em Coimbra; Rotunda da Boavista e Norte Shopping II no Porto; GaiaShopping em Vila Nova de Gaia; Braga Parque em Braga; Fórum Algarve em Faro; Glicínias em Aveiro; Oeiras Parque em Oeiras e Alegro no Montijo.

Através do Workshop Reutilização Criativa, a artista visual Raquel Belli, com a curadoria Underdogs, transmitiu as técnicas artesanais tradicionais que utiliza no seu trabalho aos membros da associação Chelas é o Sítio. Com as competências adquiridas, cerca de 20 pessoas trabalharam durante vários dias nestas mil obras que integram o Pack MEO Kalorama, criadas a partir do “Templo do Som / Temple of Sound”, a instalação do artista AkaCorleone que envolveu o Palco MEO na primeira edição do festival, em 2022.

Produzido pela comunidade de Chelas a partir desta obra de arte, o Pack MEO Kalorama simboliza as várias missões do festival: sustentabilidade, integração social, economia circular e arte.

No dia 25 de novembro tem início a segunda fase de pré-venda do passe de três dias do MEO Kalorama 2023 na Seetickets.pt, mantendo-se o valor de 125 euros e a exclusividade para participantes na edição de 2022. "A plataforma Seetickets.pt disponibilizará antecipadamente aos clientes que adquiriram bilhetes para a primeira edição do MEO Kalorama um código promocional, que lhes permitirá aceder à compra de até 2 passes para a edição de 2023", adianta a organização.

Já no dia 29 de novembro terá início a venda geral do passe de três dias do MEO Kalorama através da Seetickets, nos locais habituais em Portugal e online para o resto do mundo, com o preço de 145 euros.

Este ano, o MEO Kalorama esgotou os passes de três dias na sua primeira edição, em que teve como cabeças de cartaz os Arctic Monkeys (que esgotaram os bilhetes diários no dia em que atuaram), The Chemical Brothers e Nick Cave & The Bad Seeds, tendo recebido cerca de 112 mil visitantes, entre os quais mais de 30% estrangeiros.

"A edição 2023 avizinha-se igualmente marcante"

O festival regressa ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro de 2023. Tal como na primeira edição, o MEO é o naming sponsor do festival.

"É com grande entusiasmo e emoção que o MEO volta a fazer parte da história do MEO Kalorama, um festival que respira arte e sustentabilidade, conceitos indissociáveis do posicionamento do MEO enquanto marca de causas. A primeira edição foi um sucesso, deixando saudades aos milhares de festivaleiros que por lá passaram durante os três dias de festival. A edição 2023 avizinha-se igualmente marcante e estamos muito satisfeitos por poder contribuir com a nossa tecnologia para uma experiência única e enriquecedora, ligando as pessoas à vida", sublinha João Epifânio, Chief Sales Officer B2C da Altice Portugal, em comunicado.

"O regresso dos festivais de verão foi, sem dúvida, uma lufada de ar fresco para todos nós, e o MEO tem, uma vez mais, a possibilidade de ligar e surpreender através de um elemento tão agregador e vibrante como a música. E o MEO Kalorama acrescenta à música outras vertentes que fazem a diferença numa altura em que o mundo precisa de ter foco em valores de humanização", remata.