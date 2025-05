Para antecipar a quarta edição, o MEO Kalorama vai animar a cidade de Lisboa com três eventos gratuitos. A programação da iniciativa Meo Kalorama On Tour inclui intervenções artísticas, DJ sets e showcases e reúne artistas de várias áreas.

Dia 23 de maio, entre as 16h30 e as 17h30, o festival vai inaugurar uma intervenção artística no Parque da Bela Vista. A "Lisboa - A Green City" pretende destacar o carácter sustentável e ecológico da cidade de Lisboa através de uma pintura em grande escala que, com mais de 2500 metros quadrados, será visível do céu e funcionará como um verdadeiro postal de boas-vindas para todos os que chegam à cidade de avião, reforçando a sua distinção de "Cidade Verde".

Com a curadoria da Underdogs, esta obra é uma intervenção artística assinada pela artista Mafalda Gonçalves, cujo trabalho se destaca pela sua abordagem figurativa, que explora uma paleta vibrante de cores primárias para reinterpretar os espaços onde trabalha, e que servem muitas vezes como ponto de partida do seu processo criativo.

A ação vai contar com um showcase muito especial dos The Black Mamba. A entrada faz-se pela Pórtico do Parque da Bela Vista e é gratuita para todos.

meo kalorama

CORNER TAKEOVER

A 29 de maio, entre as 18h00 e as 22h00, o MEO Kalorama vai junta-se ao Corner, um dos quiosques mais movimentados da cidade e ponto de encontro diário para centenas de lisboetas, para uma tarde descontraída de música e convívio.

O festival volta assim a sair do Parque da Bela Vista e programa dois DJ sets com Rúben da Cruz e Ari Giräo,

SUNSET EL CORTE INGLÉS

O evento de encerramento do MEO Kalorama On Tour será no El Corte Inglés, em Lisboa, um dos parceiros do festival. Entre as 18h00 e as 22h00 de dia 5 de junho, Yen Sung e Kierastoboy assumem a cabine improvisada do centro comercial, num sunset que celebra os vários pilares do festival, contando ainda com live painting da lisboeta Pitanga, uma artista com a curadoria da Underdogs.

A entrada para o Sunset El Corte Inglés é gratuita e a confirmação faz-se através de reserva antecipada, devido à capacidade limitada do espaço. Mais informações em breve nas redes sociais do festival.

O MEO Kalorama regressa ao Parque da Bela Vista nos dias 19, 20 e 21 de junho. Pet Shop Boys, Damiano David, fka Twigs, Jorja Smith, Azealia Banks, Sevdaliza, The Flaming Lips playing ‘Yoshimi Battles The Pink Robots’, Father John Misty, Scissor Sisters, BADBADNOTGOOD ou Royel Otis são alguns dos artistas que vão passar pelo festival.

Os bilhetes diários e passes gerais já estão disponíveis em meokalorama.pt, Lojas MEO e nos locais habituais