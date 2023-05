A quarta edição do festival Maravilha acontece de 7 e 10 de junho, na cidade da Horta (Ilha do Faial), em terra e no mar. A entrada para os espetáculos é gratuita.

"Depois do sucesso da edição flutuante, em 2021, em que participaram cerca de duas pessoas, com a maioria dos espetáculos a decorrer no mar, este festival multidisciplinar volta agora a trazer ao centro do Atlântico mais de duas dezenas de artistas de várias nacionalidades para apresentarem duas mãos cheias de espetáculos e performances de carácter gratuito", frisa a organização.

A programação da edição de 2023 conta com espetáculos e performances "que aliam magia e ilusionismo, malabarismo e ‘clown’. O festival vai contar ainda com uma instalação artística e vários concertos que vão decorrer no Porto da Horta, na Praça do Infante e no Mercado Municipal.

Portugal, Bélgica, Espanha, França e Croácia são alguns dos países representados na quarta edição. Trio Kilôko (Luís Bastos, Mick Mengucci e Ian Carlo Mendonza), CIGO (Mileta Cvijanović), Noel Fandiño Santiago, Greta Ruas Miguélez, Johanna Hesse, coletivo Time Circus, OMIRI, Marieke Huysmans Berthou, Sambachico e The Island Bandits compõem o cartaz deste ano.

O último dia do festival, 10 de junho, acontece no mar, na baía da Horta, e será protagonizado por OMIRI (Vasco Ribeiro Casais), um projeto original de reinvenção da música da raiz portuguesa. "O público vai poder assistir, dentro de água, a um espetáculo que alia música de tradição rural, música electrónica e projeção de vídeo. De barco, caiaque, jangada, de prancha ou boia e fato de mergulho, os festivaleiros decidem de que forma estarão a assistir", adianta a organização.

Antes do arranque do Maravilha, nos dias 2 e 3 de junho estão previstas, em Porto Pim e no Mercado Municipal, pequenas performances musicais e de ‘clown’ com o multi-instrumentista croata CIGO.

O Maravilha é promovido pela Associação Cultural Fazendo e envolve, na sua organização, cerca de 20 pessoas, que trabalham de forma voluntária.