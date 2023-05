Bianca Barros, Blacci, Catarina Filipe, Edgar Domingos, Harold, Hybrid Theory, Leo 2745, Mizzy Miles, Papillon, Prodígio, Supa Squad e Sounds of All Colors by Liliana Almeida e Nayr Faquirá (do concurso #onestep4musicfest deste ano intitulado LG Women Singer Contest) vão subir ao palco Palco LG by Mega Hits na 25.ª edição do MEO Sudoeste.

"Ao longo de 25 anos de história, o MEO Sudoeste deu sempre palco aos consagrados e também àqueles que garantem o futuro da música, e é precisamente essa a proposta do Palco LG by Mega Hits, dar palco aos talentos emergentes da nova música portuguesa e lusófona", frisa a organização em comunicado.

A 9 de agosto, no primeiro dia do festival, os Hybrid Theory, banda portuguesa de tributo aos Linkin Park, prometem conquistar os festivaleiros. Nos últimos anos, o grupo tem vindo a esgotar concertos um pouco por todo o mundo, em lugares como a Nova Zelândia, Austrália, Índia, Brasil, Reino Unido, Alemanha, Polônia, Hungria, Estónia, Letónia, Lituânia, tendo esgotado recentemente a Altice Arena, em Lisboa.

No primeiro dia, Bianca Barros e Sounds of All Colors by Liliana Almeida e Nayr Faquirá também sobem ao palco Palco LG by Mega Hits.

A 10 de agosto, Supa Squad, Edgar Domingos e Blacci são os destaques do palco do festival da Zambujeira do Mar. No terceiro dia (11 de agosto), é a vez de Papillon, Mizzy Miles e Leo 2745 subirem ao Palco LG by Mega Hits.

No quarto e último dia, Prodígio, Harold e Catarina Filipe atuam na Herdade da Casa Branca.

JÁ CONFIRMADOS:

9 de agosto

Palco MEO: David Guetta, Niall Horan, Giulia Be

Palco LG by Mega Hits: Hybrid Theory, Bianca Barros, Sounds of All Colors by Liliana Almeida e Nayr Faquirá

10 de agosto

Palco MEO: DENNIS, Bizarrap, Farruko, Ludmilla

Palco LG by Mega Hits: Supa Squad, Edgar Domingos, Blacci

11 de agosto

Palco MEO: Karetus, Metro Boomin, Slow J, L7NNON

Palco LG by Mega Hits: Papillon, Mizzy Miles, Leo 2745

12 de agosto

Palco MEO: Ivandro

Palco LG by Mega Hits: Prodígio, Harold, Catarina Filipe