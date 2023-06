"O mês de julho traz consigo um dos mais surpreendentes artistas MTV PUSH da história. WAY 45 será a estrela do programa que dá palco aos artistas emergentes do panorama musical de Portugal", frisa a MTV Portugal em comunicado.

Mas quem é WAY 45? É provável que muitos só o conheçam como Rafael Leão, o avançado internacional português que, atualmente, veste a camisola do AC Milan, o clube italiano onde se tem afirmado como um dos nomes mais relevantes do futebol.

A verdade é que o seu talento se afirma além do futebol e estende-se a WAY 45, a persona artística da jovem estrela do futebol que cresceu no bairro da Jamaica, no Seixal, e onde deu os primeiros passos no mundo da música, revelando que além do “jeito para bola”, também vivem dentro de si um poeta e um rapper.

Com música nas veias, Rafael Leão carrega a herança do seu pai, António Leão, que é cantor de semba, um género tradicional de Angola, e foi durante a pandemia, em 2020, que se juntou aos amigos e vizinhos do seu bairro para dar vida ao grupo BGang, dando origem ao single "Longe".

O confinamento serviu também para entrar em estúdio e gravar o primeiro EP a solo. "Beginning", que conta com sete temas, foi lançado em 2021 e tem participações de CiiJames, Léo Stunna, KidRobinn e Eric Rodrigues.

Atualmente, o atleta e músico integra a label 608 Records, da qual também é membro fundador, e conta com quatro novos singles – "Desabafo", "Escolhas", "Desabafo 2" e "Layah". Por agora, Rafael Leão está a trabalhar na produção do seu álbum de estreia, cujo lançamento deverá acontecer ainda em 2023.

"E é com este percurso que chega WAY 45 chega ao MTV PUSH, trazendo consigo dois novos temas gravados ao vivo para o programa – 'Lifestyle' e 'US' – aos quais se juntam outros conteúdos exclusivos. E como já todos conhecemos Rafael Leão, a rubrica Get To Know vai dar a conhecer o artista e a persona que dá corpo e alma a este projeto musical, através de revelações pessoais, influências, curiosidades e uma entrevista com o VJ Luís Marvão", resume o canal em comunicado.

Depois de xtinto, EU.CLIDES, JÜRA, Diana Lima, Rita Rocha e Papillon, é a vez de WAY 45 alinhar na equipa de artistas de 2023 do MTV PUSH, o programa que, ao longo de três anos, tem vindo a dar espaço televisivo e digital a estrelas emergentes.

Globalmente, o MTV PUSH tem sido, ao longo de mais de dez anos, o primeiro palco de artistas como Justin Bieber, Selena Gomez, Bruno Mars, Lana Del Rey, Rita Ora, ASAP Rocky, Five Seconds of Summer, Sam Smith, Shawn Mendes, Dua Lipa, Jorja Smith, Rosalía e Billie Eilish e muitos outros.

