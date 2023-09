O verão está a chegar ao fim e a época de festivais também.

UB40 Featuring Ali Campbel, Nik Kershaw, Michael Bolton, Mariza, José Cid e Matias Damásio são alguns dos nomes que vão passar pela edição de 2023 do Douro & Porto Wine Festival. O evento está marcado para os dias 15 e 16 de setembro em Cambres, Lamego.

"O Douro & Porto Wine Fest celebra a Música a Gastronomia e o Vinho, num dos mais idílicos cenários a nível mundial, atraindo novos públicos até a região do Douro. Com um line-up de classe internacional, vários palcos, atrações e experiências sensoriais, sempre regadas pelos melhores néctares do mundo: os vinhos do Douro", destaca a organização.

Os bilhetes para o Douro & Porto Wine Festival estão à venda no site do evento. O passe diário do (acesso normal) custa 32,10 euros e o acesso exclusivo está à venda por 64,20 euros.

Para os dois dias, o bilhete custa 53,50 euros ou 107 euros para o acesso à zona VIP.