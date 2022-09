As duas autoras foram distinguidas com peças candidatas ao concurso internacional Young Lion*Ess of Acusmatic Music, destinado a eleger os melhores compositores de música acusmática abaixo dos trinta anos.

Segundo aquela escola superior, Mariana Vieira e Marta Domingues recebem um prémio monetário e as suas peças serão apresentadas no festival Echoes Around Me, que começa no dia 26 em Viena, Áustria.

De acordo com a página oficial do concurso internacional, Mariana Vieira, 25 anos, foi uma das cinco premiadas, com a peça "The Unexpected Encounter With Diversity", criada em 2021 em coprodução com o Teatro do Bairro Alto e inspirada livremente na obra da escritora Maria Gabriela Llansol.

Marta Domingues, 22 anos, venceu o prémio do público com a peça "Brincar de Pensar", de 2022, a partir de um ensaio da escritora Clarice Lispector.

As duas compositoras são finalistas de mestrado na Escola Superior de Música de Lisboa e ambas fazem parte da equipa do espaço cultural Lisboa Incomum e do projeto DME - Dias de Música Eletroacústica.

A Escola Superior de Música de Lisboa revela ainda que Mariana Vieira, além do concurso austríaco, também foi galardoada com o 1.º prémio no "Electronic Music Composition Contest" da revista canadiana Musicworks.