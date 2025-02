Na categoria Jazz, a peça “Aurora”, de Estela Alexandre, foi escolhida por unanimidade pelas “suas belas melodias de contraponto, transparência e delicadeza”, além de demonstrar “uma orquestração com bastante personalidade”, explicou o presidente do júri, Eduardo Cardinho, à agência Lusa.

“A Estela Alexandre, aos poucos e poucos, vem aperfeiçoando este tipo de escrita e tem-se especializado cada vez mais na composição para orquestra de jazz. É um dos maiores talentos do nosso país e deve ser seguida com toda a atenção”, acrescentou o jurado, que é também compositor e vibrafonista.

Em segundo lugar ficou Manuel Maria Basto Guerra, com “TSU”.

Na categoria Música Erudita, o primeiro prémio foi, também por unanimidade, para Marco Luís Pereira, com “Continnum landscape”. O segundo lugar foi para o outro finalista, Jeovan Barbosa Júnior, com “Linha d’água”.

“As duas obras estavam muito claras e tecnicamente bem definidas, mas ‘Continnum landscape’ sobressaiu, pela maturidade a nível técnico e pela forma como a instrumentação foi trabalhada. Estava mais madura e mais robusta”, justificou o presidente do júri constituído para a Música Erudita, Carlos Freitas Cruz.

“Ficámos muito surpreendidos como soaram as obras em tempo real, pela presença, pela força e energia positiva das duas obras”, acrescentou o também compositor, pianista e docente de música, a propósito da interpretação do Ensemble de Sopros da Associação das Filarmónicas do Concelho de Leiria, que hoje interpretou os temas a concurso em estreia.

Doze obras originais candidataram-se a esta edição do Concurso Internacional de Composição de Leiria, o que constituiu um recorde para a competição.

Promovido pelo município de Leiria, através da Leiria Cidade Criativa da Música da UNESCO, o concurso tem como objetivos “incentivar e divulgar a criação musical contemporânea” e “fomentar o diálogo entre os músicos leirienses e os compositores emergentes”, explica a organização.

Os premiados desta terceira edição foram anunciados durante o 3.º Festival Leiria Cidade Criativa da Música, que decorreu entre sexta-feira e hoje, sob o tema “Liberdade(s)”.

Ao longo dos três dias, Inês Condeço com a Camerata de Cordas de Leiria, Orquestra Jazz de Leiria e Ensemble de Sopros da Associação das Filarmónicas do Concelho de Leiria interpretaram, em estreia, 17 obras originais, entre encomendas e composições a concurso.

O Concurso Internacional de Composição de Leiria atribui prémios de dois mil euros aos vencedores de cada categoria e de mil euros aos segundos classificados.