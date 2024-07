Ed Sheeran foi um dos protagonistas da 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa, no Parque Tejo. O cantor britânico subiu ao Palco Mundo no dia 16 de julho e foi recebido por 80 mil pessoas.

Se é fã do artista e não conseguiu bilhetes para o concerto na Cidade do Rock de Lisboa, há uma oportunidade de o ver ao vivo no próximo sábado, dia 6 de julho, n'O Gozo Festival, em Monte do Gozo, em Santiago de Compostela - se sair do Porto, a viagem de carro dura menos de 2h30.

Os bilhetes para o festival estão à venda na Ticketmaster e os preços variam entre os 95 euros (entrada geral) e os 136 euros (frente de palco).