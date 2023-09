No passado dia 9 de setembro, Ed Sheeran cancelou o concerto no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA), cerca de 20 minutos depois da abertura de portas. Com ficou com mais tempo livre, o músico decidiu surpreender um casal.

Este domingo, dia 10, o britânico decidiu ir até a um casamento e surpreender os noivos e todos os convidados. O cantor entrou numa das famosas capelas de Las Vegas e deixou todos sem palavras.

Na cerimónia, acompanhado por um pequeno coro, Ed Sheeren cantou "Magical", tema que fará parte do próximo álbum, "Autumn Variations".

O artista partilhou o momento nas redes sociais. "Apareci de surpresa num casamento. Isto é mágico", escreveu.

Veja o vídeo: