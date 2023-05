É uma boa semana para Ed Sheeran: na quinta-feira, o cantor britânico venceu no caso em que era acusado de ter plagiado "Let's Get It On", de Marvin Gaye; já esta sexta-feira, dia 5 de maio, o artista editou o seu novo álbum e os elogios da imprensa internacional multiplicam-se.

O álbum "-" (Subtract) já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e marca o fim de uma era: o disco é o último da série de álbuns matemáticos que durou uma década. "Um álbum que revisita as raízes de Ed, enquanto cantor/compositor, que foi escrito num cenário de luto e esperança pessoal. ‘-’ (Subtract) apresenta uma das maiores estrelas do planeta no seu estado mais vulnerável e honesto", resume a Warner Music.

O novo disco do músico conta com 18 temas (quatro temas bónus), incluindo os singles "Boat" e "Eyes Closed". O luto e o cancro da sua esposa foram as principais inspirações para Ed Sheeran criar as novas canções com Aaron Dessner, dos The National.

Para Alexis Petridis, do The Guardian, "-" (Subtract) é "facilmente seu melhor álbum de todos os tempos". Já a revista NME entrega três estrelas ao disco, sublinhando que é o álbum "mais sombrio" da carreira do britânico.

O The Telegraph dá pontuação máxima ao álbum, destacando que as canção são "um bálsamo cru e poderoso para as almas que sofrem.

ALINHAMENTO DE "-"

01. ‘Boat’

02. ‘Salt Water’

03. ‘Eyes Closed’

04. ‘Life Goes On’

05. ‘Dusty’

06. ‘End Of Youth’

07. ‘Colourblind’

08. ‘Curtains’

09. ‘Borderline’

10. ‘Spark’

11. ‘Vega’

12. ‘Sycamore’

13. ‘No Strings’

14. ‘The Hills Of Aberfeldy’