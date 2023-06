"Nunca pensei que iria tocar em Glastonbury", confessou o músico. "É uma noite muito especial e emotiva para mim. Este pode ser meu último concerto em Inglaterra, na Grã-Bretanha, então é melhor tocar bem e entretê-los", acrescentou o cantor e compositor.

A estrela de 76 anos está a realizar a sua digressão mundial de despedida: Elton John fez os últimos concerto da carreira nos Estados Unidos em maio e tem um espetáculo final programado para 8 de julho em Estocolmo.

Glastonbury, o festival de música mais famoso do Reino Unido, acontece há cinco décadas numa fazenda do sudoeste da Inglaterra.

Antes da apresentação no Palco Pirâmide no domingo à noite, as expectativas dos fãs eram grandes. "Elton é uma lenda", disse à AFP o estudante Giles Briscoe, de 26 anos, que vestia uma réplica do famoso uniforme de basebol que o britânico usou no famoso concerto de 1975 no Dodgers Stadium de Los Angeles.

E o artista não decepcionou. Elton John começou a noite com "Pinball Wizard", que interpretou na ópera rock "Tommy", antes de tocar alguns dos seus grandes hits, como "Candle in the Wind", "Crocodile Rock" e "I'm Still Standing".

O músico dedicou "Don't Let the Sun Go Down on Me" ao "amigo inspiração" George Michael, falecido em 2016 e que teria completado 60 anos no domingo.

David Furnish, o marido do cantor, declarou ao canal Sky News que o artista não vai parar de compor depois da digressão de despedida e deve começar a gravação de um álbum ainda este ano.

Elton John recebeu vários convidados no palco, começando pelo London Community Gospel Choir e por Jacob Lusk, do grupo soul Gabriels. Em seguida, Stephen Sanchez cantou uma de suas canções com o veterano.

Mais tarde, o artista dividiu o palco com Brandon Flowers, dos The Killers, em "Tiny Dancer" e com Rina Sawayama em "Don't Go Breaking My Heart".

Elton John fechou o concerto com uma versão intensa de "Rocket Man", acompanhado por fogo de artifício.

O artista agradeceu aos fãs por "52 anos de incrível amor e lealdade": "Tem sido uma jornada incrível e tive os melhores momentos. Nnunca vos vou esquecer, vão ficar no meu pensamento, no meu coração e na minha alma. Foram incríveis. Desejo-lhe amor, saúde e felicidade".

Elton John encerrou o festival, que contou com concertos de sexta-feira a domingo de grandes nomes, que incluíram o grupo veterano Guns N'Roses, Arctic Monkeys, Foo Fighters, Lizzo, Lil Nas X, além de Blondie e Rick Astley, entre outros.

Veja os vídeos: