A MTV anunciou que os Gorillaz serão os cabeças de cartaz do MTV World Stage Düsseldorf, no icónico Tonhalle Concert Hall, no sábado, 12 de novembro.

O concerto vai decorrer um dia antes dos MTV EMAs 2022, conduzidos por Rita Ora e Taika Waititi, que serão transmitidos em direto no domingo, dia 13 de novembro, a partir das 19:00 (hora portuguesa) no PSD Bank Dome na Alemanha.

A banda vencedora dos BRIT e dos Grammy, co-criada pelo músico Damon Albarn e pelo artista Jamie Hewlett, é composta pelo cantor 2D, o baixista Murdoc Niccals, o baterista Russel Hobbs e a guitarrista Noodle. "Com sete álbuns, os Gorillaz são um fenómeno verdadeiramente global, alcançando o sucesso de formas totalmente novas e únicas, percorrendo o mundo e vencendo inúmeros prémios", frisa a MTV.

O MTV World Stage é "uma série global e uma das imagens de marca da MTV que apresenta os melhores artistas de todo o mundo". "Gravado ao vivo nos espetáculos mais exclusivos, festivais de música de renome mundial e locais mais inusitados, o MTV World Stage é o lugar na primeira fila para os amantes de música ficarem a conhecer os maiores artistas do momento a partir do conforto dos seus sofás", destaca o canal.

Os MTV EMAs 2022 serão transmitidos pela MTV em mais de 170 países de todo o mundo, em direto e exclusivo, no dia 13 de novembro, domingo. Em Portugal, as celebrações arrancam a partir das 19:00 com o pré-show, seguindo-se o espetáculo às 20:00.